Hirak : Mustapha Ramid dit espérer des verdicts «plus justes» en appel

«Les jugements prononcés dans le cadre des événements d’Al Hoceïma, et qui ne semblent pas avoir reçu l’appréciation générale, restent des verdicts rendus par la justice qu’on ne doit pas discuter». C’est ce qu’a déclaré ce mercredi le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid.

Réagissant aux lourdes peines prononcées par la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca à l’encontre de 53 détenus du Hirak du Rif, dont les figures de proue de ce mouvement, le ministre PJDiste a estimé qu’il faut d’abord «consulter les documents de l’affaire, suivre directement l’affaire et écouter les discussions et les plaidoyers» avant de commenter le verdict.

Dans une déclaration accordée à Hespress, Mustapha Ramid a rappelé que l’affaire serait «discutée à nouveau» en appel par «cinq juges disposant des compétences et de l’expérience requises qui dépassent celles de leurs collègues en première instance».

L’ancien ministre de la Justice et des libertés conclut par exprimer l’«espoir de voir des verdicts plus justes, qui consolident la confiance en la justice et instituent une nouvelle réconciliation avec les habitants» du Rif.