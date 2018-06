Aïd Al Adha : Aziz Akhannouch se réunit avec l’Ordre national des vétérinaires

Le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, s’est réuni courant juin avec les représentants de l’Ordre national des vétérinaires (ONV), au sujet des préparatifs de l’Aïd Al Adha, indique le ministère de tutelle dans un communiqué.

Les membres du Conseil national de l’ONV se sont engagés à «doubler d’effort durant toute la période de l’Aïd», pour sensibiliser les vétérinaires à collaborer davantage avec les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) en les informant, en temps réel, de toute pratique illicite en matière d’utilisation et de commercialisation des substances et des médicaments non autorisés d’une part, et de toute utilisation frauduleuse des fientes de volailles dans l’alimentation des animaux destinés à l’abattage à l’occasion de l’Aïd Al Adha d’autre part.

Ils prévoient également de sensibiliser leurs éleveurs à adhérer au programme de préparatifs lancé par le ministère, renforcer le contrôle de l’usage et de la traçabilité des médicaments vétérinaires et inviter les services douaniers et les autorités locales à renforcer le contrôle de la commercialisation des médicaments de contrebande.

Cette réunion a également été l’occasion de convenir du lancement de discussions et de programmes réguliers d’échange, pour le traitement des aspects concernant la promotion de la profession vétérinaire, afin de continuer pleinement à la protection du cheptel et de la santé publique.