Syrie : Une djihadiste d’origine marocaine veut revenir en Italie

Etudiante d’origine marocaine vivant en Italie, djihadiste de Daesh en Syrie puis captive d’un groupe kurde, Meriem Rehaily (22 ans) a disparu du domicile familial en janvier 2015. Après avoir échappé à un raid visant le groupe terroriste en décembre 2017, la jeune fille dit avoir eu une prise de conscience et souhaite rentrer en Italie, rapporte ANSA.

La Cour de Venise a condamné Meriem par contumace à quatre ans de prison pour terrorisme, l’accusant d’avoir planifié son retour, dans un premier temps, afin de commettre des actes terroristes en Italie. «Je veux retourner en Italie, même si je dois aller en prison, déclare-t-elle, citée dans une interview avec Il Giornale. Au moins, ma mère était caline. Elle me manque tellement…»

Meriem Rehaily se trouve actuellement au nord-est de la Syrie, où 1 000 femmes de Daesh sont détenues avec leurs enfants. En espérant un jour regagner sa famille, elle fait déjà son plaidoyer :

«Au regard du gouvernement [italien, ndlr], je suis une terroriste, mais je n’ai rien fait en Italie. J’ai été soumise à un lavage de cerveau alors que je vivais comme tout adolescente normale, qui allait à l’école et sortait avec ses amis. J’ai fermé les yeux et je me suis retrouvé en Syrie.»

Arrivée à Raqqa, la jeune fille avait épousé un Palestinien qui combattait l’armée de Bachar Al Assad. Leurs deux enfants ont aujourd’hui un an et demi et six mois. Arrivée entre les mains des milices kurdes, elle a réussi à contacter ses parents qui veulent la faire revenir.