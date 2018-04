Espagne : L’exécutif interpellé sur la sécurité des pêcheurs espagnols au Maroc

Les députés socialistes espagnols pour les provinces de Huelva (extrême sud-ouest), Málaga (sud) et Lugo (nord-ouest) ont soumis au Congrès une série de questions écrites afin de savoir si le gouvernement espagnol va demander à l’Union européenne de négocier les conditions de sécurité lors des débarquements dans les ports marocains, et si l’UE va prioriser la sécurité des marchandises des pêcheurs espagnols au Maroc, indique l’agence Europa Press.

Les négociations entre l’UE et le Maroc débuteront le 16 avril prochain, ont rappelé les trois députés, Pepa González Bayo, Miguel Ángel Heredia et Margarita Pérez Herraiz. Ces derniers considèrent que «cet accord est important pour le secteur espagnol de la pêche, qui concerne 120 bateaux communautaires (relatifs aux Vingt-huit, ndlr) et dont 90 sont espagnols – andalous, canariens et galiciens» –, ajoutant que «le volume des captures s’élève à 80 000 tonnes».

Les parlementaires socialistes jugent ainsi «nécessaire» que le ministère de l’Agriculture et de la pêche, de l’alimentation et de l’environnement (Mapama) «veille aux demandes du secteur». Ils ont également relevé que l’accord de pêche entre l’UE et le Maroc a généré un volume d’affaires de 58 millions d’euros au cours de ses quatre dernières années de validité, tandis que le volume de l’emploi, direct et indirect, culmine jusqu’à 1 500 postes, dérivés des captures de 30 000 tonnes de poisson.

Cependant, «les pêcheurs qui opèrent dans ces eaux réclament plus de sécurité dans les ports marocains et mettent l’accent sur l’insécurité qu’ils vivent dans celui de Larache», indiquent les trois députés. C’est pourquoi, ajoutent-ils encore, «la flotte a réclamé que des progrès soient réalisés sur les conditions de débarquement des captures, ainsi que dans les infrastructures, la sécurité et la vente des produits, afin de mieux tirer profit de cet accord».