France : La troisième victime présumée de Tariq Ramadan violemment agressée chez elle

La troisième victime présumée de Tariq Ramadan affirme avoir été rouée de coups dans le hall de son immeuble, le 25 mars dernier, trois semaines après avoir porté plainte, indique l’hebdomadaire Marianne.

Deux hommes casqués et armés ont fait irruption dans son hall d’entrée, avant de lui asséner plusieurs coups et de lui dérober son téléphone portable, d’après Henda Ayari, première femme à avoir porter plainte contre l’islamologue, qui a raconté le récit de «Marie» à l’hebdomadaire. Celle-ci avait porté plainte le 7 mars dernier.

«Il y a en a un qui me tenait, avec sa main droite, au niveau de ma gorge. Ensuite, il m’a donné un coup de tête avec son casque», lit-on dans sa plainte, publiée par le site du journaliste et paparazzo Jean-Claude Elfassi. Elle aurait ensuite été aspergée d’eau et traitée de «sale pute». «T’as de la chance que ce n’est pas de la pisse et la prochaine fois, ce sera de l’essence», lui auraient finalement lancé les deux hommes, avant de prendre la fuite.

D’après Henda Ayari, leurs adresses et identités respectives circulent dans les réseaux de soutien à l’islamologue suisse. «Je suis suivie, on sonne chez moi régulièrement… Il est évident qu’ils connaissent mon adresse», s’inquiète-t-elle. Me Morain, l’avocat de la deuxième plaignante, n’est guère surpris par ces propos : «Maintenant que le dossier d’instruction a été ouvert, toutes ces informations sont accessibles à un grand nombre de personnes.»

Les victimes présumées de Tariq Ramadan font régulièrement l’objet de menaces, voire d’agressions. «Le mois dernier, on a dégonflé les pneus de ma voiture, et il y a deux jours, on a brisé mon pare-brise», témoigne ainsi Henda Ayari. Des intimidations qui ne sont pas sans conséquences sur le déroulement judiciaire de l’affaire Tariq Ramadan, selon elle : «Si les autres femmes n’osent pas porter plainte, c’est bien à cause de cela.»