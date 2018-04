Sahara : Le porte-parole de l'ONU nuance ses propos sur l’absence d’éléments armés du Polisario

Les incursions d’éléments armés du Polisario dans les zones tampons s'est invitée, pour la deuxième journée consécutive, au point de presse du porte-parole du secrétaire général des Nations unies. Mais cette fois, le fonctionnaire en a profité pour nuancer ses propos de la veille.

Tout en réitérant ses déclarations du lundi 2 avril, il dit s'attendre à avoir du nouveau à propos de cette question. Stéphane Dujarric a défendu la neutralité de son organisation, affirmant que «l'ONU ne prend pas de parti. La MINURSO a fait un rapport sur ce qu'il a constaté».

La veille, le porte-parole avait pourtant déclaré avec assurance que «la MINURSO n'a observé aucun mouvement militaire de la part des éléments du Polisario au Nord-Est du territoire». Vingt-quatre heure plus tard, il tempère au point de trouver des excuses aux casques bleus.

«La zone qu'ils doivent couvrir est très vaste. Ils peuvent seulement réaliser un rapport d'après ce qu'ils ont vu. Et une fois de plus, ce n'est pas du parti pris», a-t-il indiqué. Et d'ajouter qu'il s'attend à avoir plus de données sur cette affaire prochainement. (Cf. vidéo à partir de 10’30)