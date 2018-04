Sahara : Le Polisario réduit sa présence armée à Guerguerate et Mahbas

Après une vive tension, la crise des zones tampons semble baisser en intensité. Le Polisario commencerait à lâcher du lest en opérant une réduction de ses éléments armés présents dans ces territoires. «Sur les trois 4x4 militaires envoyés à Guerguerate, il n'y en reste qu'un seul», nous confie une source proche du dossier.

«Par ailleurs, trois des quatre Jeeps qui se trouvaient depuis le 29 mars à Mahbas ont regagné les camps Tindouf», ajoute-t-elle. Ces replis de la part de la direction du Front interviennent juste après la colère marocaine.

Dimanche, Rabat a demandé officiellement aux Nations Unies, par la voie de ses ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, d'assumer leurs responsabilités face aux incursions répétées des miliciens du Polisario dans les zones tampons, en principe sous supervision de la MINURSO.

Bataille diplomatique en vue à New York et à Washington

Le même jour, le représentant permanent du royaume à l'ONU à New York a, dans une lettre, informé le président du Conseil de sécurité durant ce mois-ci, le Péruvien Gustavo Meza-Cuadra, des récents développements.

«Les violations des accords militaires et du cessez-le-feu et l'exacerbation des tensions sur le terrain, sont antinomiques avec le processus politique qui a impérativement besoin, selon le Secrétaire Général de l'ONU, d'un environnement propice et serein.»