Le Pentagone met à la disposition du Maroc des armes à prix réduit

Une fois de plus, une publication anglophone s’intéresse aux bonnes relations entre le Maroc et le Pentagone. Des liens qui résistent souvent aux humeurs et aux orientations politiques des locataires de la Maison blanche, et qui rappellent surtout que le royaume est, depuis 2004, un allié majeur en dehors de l’OTAN des Etats-Unis.

Le site Al-Monitor consacre en effet un article sur cette proximité du royaume avec les militaires sous l’administration Trump. Il revient sur l’achat, annoncé en juin 2007, de 162 chars Abrams par les Forces armées royales (FAR) pour plus de 115 millions de dollars. Une livraison qui fera grimper le nombre de ces tanks entre les mains de l’armée de terre marocaine à plus de 420.

En juin 2012, le Maroc avait lancé une vaste opération de rénovation et de mise à niveau de 250 chars M1A1, acquis durant les années 1980 du temps de l’ancien président américain Ronald Reagan (1981 – 1989), pour 1,015 milliards de dollars.

Il est frappant de constater l’écart manifeste entre le coût de la rénovation annoncée en 2012 et celui de l’acquisition des 162 chars, en 2017. La réponse se résume en trois mots : «Excess Defense Articles (EDA)».

Un excédent d’armes proposé aux alliés à prix réduits

Al-Mointor assure que la livraison des armes à Rabat s’inscrivent dans la cadre du «Excess Defense Articles (EDA)». Un programme destiné essentiellement aux Etats partenaires de Washington. Il met à leur disposition du matériel et des équipements que le Pentagone a en excès à des prix réduits.

Le programme permet également au Pentagone de relancer les ventes d’armes, sachant qu’un nouveau cadre pour écouler ses stocks nécessite automatiquement des autorisations et des approbations de la part de la Maison-Blanche et du Congrès.

Le royaume est parmi les bénéficiaires de l’EDA. Durant la première année du mandat de Donald Trump, il a reçu un quart des 430 millions de dollars d’armes proposés à l’ensemble des pays du Moyen-Orient, relève la publication en ligne. En 2014, Rabat s’était vu proposer 150 unités de véhicules Humvee, des lots de mitrailleuses lourdes de type M60, ainsi que des fusilles d’assauts et des munitions.

Au Maghreb, le Maroc et la Tunisie figurent sur la liste de l’EDA. Les deux Etats sont des alliés majeurs des Etats-Unis en dehors de l’OTAN, respectivement depuis 2004 et 2015.