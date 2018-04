Sahara : Washington ne devrait pas rédiger le projet de résolution

Cette année, l'administration Trump ne devrait pas rédiger le projet de résolution sur le Sahara occidental. Ce possible désistement serait à l'origine d'une course entre le Royaume-Uni, la France et l'Espagne pour combler l'éventuel vide.

A quelques semaines de la présentation de la mouture à l'approbation des Quinze, Londres souhaiterait imposer sa volonté. Néanmoins, Paris et Madrid auraient d'autres projets. Les deux capitales prépareraient un texte conjoint qu'elles devraient soumettre aux observations des membres du «Club des amis du Sahara occidental», qui réunit les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la France, tous membres permanents au Conseil de sécurité, ainsi que l'Espagne.

Une fois validé par les représentants des cinq Etats, le projet de résolution sur le Sahara est ensuite distribué aux autres composantes du CS pour adoption.