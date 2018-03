Hirak : Mahmoud El Hajaji s’explique sur son interpellation

Arrêté au port de Tanger vendredi dernier sur son chemin du retour aux Pays-Bas, Mahmoud El Hajaji a accordé ce mardi un entretien au site néerlandais Trouw.nl, dans lequel il explique les circonstances de son interrogatoire.

C’est au point de contrôle des passeports que tout a commencé : «La police a vérifié mes affaires et a conclu que j’avais des livres ‘‘illégaux’’. J’ai été détenu pendant cinq heures dans le port. Mais en fait, il s’agit de livres en arabe, très ordinaires et disponibles en librairie au Maroc.»

L’homme de 44 ans dit avoir été emmené, dans la soirée, au poste de police, où il a été interrogé pendant sept heures, car soupçonné pour ses liens avec le Hirak.

Plus loin, El Hajaji confie être certain de faire partie d’«une liste d’une vingtaine de maroco-néerlandais» surveillés depuis l’Europe. De son côté, l’association Rif Alert, qui a interpellé sur la présence de telles listes, a rappelé la nécessité d’«attirer l’attention sur [le dossier de Hajaji] auprès des acteurs politiques et de l’opinion publique», précisant qu’«une chose est claire : les autorités marocaines disposent bien d’un système de surveillance des activistes européens qui sont surveillés et qui risquent d’être arrêtés au Maroc». Ainsi, l’ONG conseille aux binationaux de ne plus se rendre au pays, au risque de se faire interpeller.





Malgré cette mise en garde, Mahmoud Hajaji reste déterminé à revenir au royaume. D’ailleurs, sa dernière présence à Tanger a surtout été motivée par une visite à son père, dont l’état de santé est inquiétant. Il l’explique à Trouw.nl : «Si sa situation ne s’améliore pas, je reviendrai le voir la semaine prochaine. La justice marocaine n’a aucune preuve contre moi. Donc les choses ne se passeront pas différemment la prochaine fois. Je vais continuer à tenir les mêmes positions sur Facebook.»