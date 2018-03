Italie : Un Marocain sauve un couple de septuagénaires d’un incendie

Un incendie est survenu dans la petite commune de Castagnaro (Italie). Mais il y a eu plus de peur que de mal, car grâce à l’intervention d’un Marocain de passage devant la maison, la vie d’un couple de septuagénaires a été sauvée, comme l’indique le site d’information italien TG Verona.

Lundi, un incendie a en effet éclaté dans une maison à Castagnaro. Le lieu a été complètement décimé par les flammes. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place et ont éteint les flammes en quelques minutes. Un couple de septuagénaires vivait dans la maison en question. Ces derniers ont été emmenés à l’hôpital pour des analyses.

Heureusement pour le couple, un Marocain marchait devant la maison au moment où les flammes ont retenti. Il décide de «mettre en garde le couple et sonne à plusieurs reprises. Vu que le couple ne répondait pas, le Marocain a grimpé le portail et a frappé à la porte», précise la même source. Le couple n’avait rien remarqué et a été surpris. Les causes de l’incendie font encore l’objet d’une enquête.