Première journée du Forum Crans Montana à Dakhla

Une nouvelle édition du Forum Crans Montana s’est ouverte hier à Dakhla et ce jusqu’au 20 mars.

Plusieurs personnalités politiques d’Afrique et d’Europe prennent part à l’évènement, notamment l’ancien président français Nicolas Sarkozy, Mustapha Cissé Lo, président du Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Grace Njapau, ministre des Affaires intérieures de la Zambie, ainsi que le roi des Zoulous.

L’ex-ministre française Elisabeth Guigou, anciennement à la tête de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, a également répondu présente.

«Dans notre monde qui est de plus en plus secoué par l’instabilité, par les crises, par les guerres, il faut absolument, comme le fait d’ailleurs la diplomatie marocaine et sa majesté depuis très longtemps, faire prévaloir la coopération sur les affrontements, l’ouverture aux autres, le respect mutuel, et puis les stratégies coopératives», a-t-elle notamment déclaré au micro de Yabiladi.