Musée de Lyon : Une œuvre tournée au Maroc retirée d’une exposition

La polémique a pris de grandes dimensions, après le maintien de l’installation «Printemps» d’Adel Abdessemed par le musée d’art contemporain (MAC) de Lyon. Aujourd’hui, ce dernier annonce le retrait de cette œuvre, exposée dans le cadre de l’évènement «Antidote» qui met en avant les travaux de l’artiste franco-algérien.

Le MAC a transmis mercredi un communiqué au journal Le Monde, dans lequel l’artiste annonce sa décision de retirer «Printemps», tout en réaffirmant son engagement pour la défense des animaux. Il préfère ainsi couper court à une polémique qui a duré plusieurs jours, depuis l’inauguration de l’exposition le 8 mars.

En effet, l’œuvre a provoqué l’indignation de nombre de personnes l’accusant de mettre en scène une séquence de souffrance animale. Dans la vidéo tournée au Maroc, on voit des poulets accrochés au mur et brûlés vifs. Tentant vainement de calmer les esprits, Adel Abdessemed a précédemment indiqué que la vidéo avait été tournée en présence d’une équipe de techniciens et de créateurs d’effets spéciaux pour le cinéma.

Il a souligné qu’il ne s’agissait pas de vraies flammes mais d’un trucage, pour lequel est utilisé couramment un produit sans danger afin de simuler un feu. Il a également rappelé avoir déjà utilisé le produit sur lui-même, pour une précédente exposition.

Ces arguments n’ont pas convaincu les associations de défense des animaux, qui ont continué à presser le musée de retirer l’œuvre, se confrontant au refus de ce dernier.

En prenant cette décision par lui-même, Abdessemed «espère ainsi que l’art redevienne l’objet de l’exposition et que l’indignité du traitement animal soit appliquée non pas à l’art qui la dénonce en la montrant par des moyens artificiels, mais bien à ses véritables acteurs, ceux qu’a montrés Marina Carrère d’Encausse le 28 février dernier sur France 5 dans ‘Faut-il arrêter de manger les animaux ?’», indique le communiqué du MAC.