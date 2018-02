Le résultat net de la Lydec en 2017 a augmenté de 25%

Au terme de l’année 2017, la Lyonnaise des eaux de Casablanca (Lydec) a réalisé un résultat net de 200 millions de dirhams (MDH), en progression de 25% par rapport à une année auparavant, selon les indicateurs financiers de la société.

Ce résultat ressort en appréciation de 40 MDH comparé au résultat net réalisé en 2016, qui avait été impacté par la charge du contrôle fiscal, souligne la Lyonnaise dans une communication financière publiée mercredi sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Suivant la même tendance, le chiffre d’affaires du délégataire des services de distribution d'eau et d'électricité ainsi que de l'assainissement du Grand Casablanca s’élève à près de 7,22 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 1,7% par rapport à 2016.

Cette évolution intègre, selon Lydec, l’effet du prix de vente de l’électricité (+143 MDH), résultant de la répercussion de la quatrième augmentation du prix d’achat décidée dans le contrat programme de l’ONEE, sans impact sur la marge de distribution.

Grâce principalement à la bonne tenue des ventes aux clients particuliers (+3,2%), les écoulements de l'eau progressent de 2,9%, précise la société, qui note un maintien du rendement à 76,6%, dans un contexte d’augmentation des fuites causées par les intempéries du début et de la fin d’année 2017, et ce grâce à la forte mobilisation des moyens humains et techniques pour la recherche et la réparation de ces fuites.

Pour leur part, les volumes d’électricité vendus s’améliorent de 0,4% à fin 2017, portés en majeure partie par les clients Moyenne Tension, dont les ventes ont progressé de 1,5%.

De son côté, l’excédent brut d’exploitation (EBE) se situe à 983,3 MDH, en baisse de 5,9% par rapport à 2016, qui comportait des éléments non récurrents. Retraité de ces éléments, l’EBE ressort quasi-stable comparé à une année auparavant.