Casablanca : Un ouvrage algérien introuvable au Salon du livre

Mohieddine Amimour, écrivain et homme politique algérien. DR

L’écrivain algérien Mohieddine Amimour, ancien ministre de la Culture et de la communication entre 2000 et 2001, a déclaré mercredi que les autorités marocaines avaient empêché la mise en vente de son livre «Maghreb arabe : L’espoir perdu» dans le pavillon algérien, au Salon international de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL, du 8 au 18 février).

Le livre compile une série d’articles, d’écrits et de correspondances publiés ces dernières années par Amimour, soulignant la position officielle de l’Algérie sur des questions régionales, principalement sur le dossier du Sahara.

«Le livre a été interdit au Maroc. Ce n’est pas étonnant puisqu’il contredit la version officielle marocaine», écrit Amimour sur sa page Facebook.