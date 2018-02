L’Institut français du Maroc dévoile sa saison culturelle 2018

La saison culturelle 2018 de l’Institut français du Maroc présentera 30 évènements majeurs et se déclinera en 335 jours de manifestations, 200 jours de spectacles vivants, 500 projections de films, 300 jours d’expositions et 100 jours de rencontres et de débats, indique le réseau culturel dans un communiqué. Elle sera parrainée par l’écrivaine franco-marocaine Leila Slimani.

Cette saison est placée sous le thème «Un monde ouvert». De grandes signatures françaises seront à l’affiche du spectacle vivant, comme l’auteur et metteur en scène Georges Lavaudant et son «Feydeau» revisité, ou bien Mourad Merzouki et Kader Attou, stars du hip-hop français, qui présentent leur nouvelle pièce «Danser Casa».

La musique sera tout aussi omniprésente, souligne l’Institut français. Le cycle «Grands interprètes» réunira des virtuoses de la scène classique comme Alexandre Tharaud, Anne Queffélec et Célimène Daudet. De plus, le Festival de Jazz d’Agadir reviendra avec une programmation «internationale audacieuse», en partenariat avec France Musique.

A Rabat, une exposition-évènement sera portée par la Fondation nationale des musées du Maroc (FNMM) en partenariat avec l’Institut français. Entièrement issue des collections du Centre Pompidou à Paris, elle proposera aux visiteurs de reconsidérer l’histoire de l’art du XXe siècle dans son rapport à l’espace et à l’imaginaire méditerranéen. «La Méditerranée et l’art moderne» montrera notamment des œuvres de Kandinsky, Georges Braque, Raoul Dufy, Salvador Dali, Joan Miro, Soulages, Yves Klein et Arman.

En outre, une quarantaine de films français récents et en exclusivité seront projetés tout au long de l’année dans les salles du réseau et dans les cinémas partenaires. La littérature et le débat d’idées occuperont également le devant de la scène culturelle, notamment avec le festival «Comédie-Française», la Nuit des philosophes à Essaouira et le Forum des Jeunes leaders d’Essaouira.