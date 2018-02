Salon du livre à Casablanca : Les droits de l'Homme s'invite à la 24e édition du SIEL

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a dévoilé dans un communiqué son programme à l’occasion de la 24e édition du Salon international de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL), du 8 au 18 février.

Placé sous le thème «Ensemble pour les droits de l’Homme», le programme du CNDH a pour objectif de promouvoir les valeurs universelles de dignité, d’égalité, de justice et de lutte contre les discriminations prônées par la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH).

«C’est aussi l’occasion d’explorer de nouveaux droits, non prévus explicitement par la DUDH, mais qui s’imposent aujourd’hui à la communauté internationale en tant que droits nouveaux à consacrer tels les droits des personnes âgées, le droit à l’eau, et de faire face à des défis inédits posés par les nouvelles technologies, la bioéthique, les entreprises et les droits de l’Homme», poursuit le CNDH.

Ainsi, dix personnalités ont été invitées à commenter librement un article de la DUDH de leur choix ou à faire une lecture globale et personnelle de l’ensemble de la Déclaration. Elles dialogueront ensuite avec les visiteurs du SIEL après avoir donné leur vision de la Déclaration de 1948 ou d’une de ses dispositions.

En reconnaissance de l’action de personnalités ayant contribué à la promotion des droits humains au Maroc ou dans le monde, des hommages seront rendus à des personnalités comme Mohamed Chafik, ancien recteur de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) et personnalité centrale du mouvement culturel amazigh, Najat Mjid, qui a joué un rôle de premier plan dans la défense des droits de l’Homme, Hany Megally, Mahjoub El Haiba et Albert Sasson, entre autres, souligne le communiqué.