Londres : L’auteur de l’attaque d’une mosquée reconnu coupable

L’attaque avait fait un mort et onze blessés / Ph. Daniel Leal-Olivas (AFP)

L’auteur de l’attentat perpétré en juin 2017 à la sortie d’une mosquée de Londres a été reconnu coupable de meurtre, indique le Telegraph, relayé par Libération.

Au cours du procès, Darren Osborne, 48 ans, a nié avoir commis cette attaque, expliquant qu’il était seulement le passager du van conduit par un homme présenté comme un complice, qu’il a nommé Dave.

L’attentat avait fait un mort et onze blessés. Il était survenu dans un contexte particulièrement tendu au Royaume-Uni, après trois autres attaques en trois mois, à Londres et à Manchester, revendiqués par l’organisation terroriste «Etat islamique». Au total, 35 personnes avaient perdu la vie.

Lors de la mise en examen de Darren Osborne, le parquet avait décrit une personne «animée par des opinions politiques extrêmes et une haine personnelle des musulmans». Le quinquagénaire avait «agi pour tuer, mutiler, blesser et terrifier autant de personnes que possible». Le jury a délibéré pendant moins d’une heure et la peine sera prononcée ultérieurement.