La liste des lauréats du concours «Startup of the Year Africa 2018» dévoilée

600 startups provenant de 52 pays différents ont participé au concours «Startup of the Year Africa 2018». Mehdi Moussahim

Le magazine collaboratif des startups, Startup.Info a annoncé dans un communiqué les lauréats du concours «Startup of the Year Africa 2018», suite à la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée jeudi 25 janvier à Casablanca.

Cette année, 600 startups provenant de 52 pays différents ont participé au concours, avec plus de 12 000 votes en ligne d’internautes et 41 millions de personnes atteintes sur les réseaux sociaux.

La startup kenyane HydroIQ, fondée par Brian Bosire et Victor Shikoli, a remporté le Grand prix de la startup africaine de l’année 2018. Cette jeune pousse propose un objet connecté permettant de gérer les réseaux hydrauliques à distance. Grâce à cette solution, les fuites sont détectées automatiquement sur le réseau et les ménages facturés au plus juste via une application mobile.

Ses deux fondateurs remportent un chèque de 10 000 euros et un pack communication (habillage sur startup.info, campagne de communication presse et réseaux sociaux) d’une valeur de 10 000 euros également, ainsi qu’une mise en relation avec l’ensemble des partenaires du concours.

Les grands finalistes ont été récompensés par un jury d’experts, de dirigeants de grands groupes internationaux et de startuppers à succès. Parmi eux, Zouhair Mouhib, responsable innovation et partenariats digitaux chez Royal Air Maroc, Meryem Benjelloun, chargée de mission chez Holmarcom et Cyril Armange, directeur des partenariats et de la communication chez Finance Innovation.