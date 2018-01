Le représentant de l’ONU pour le Sahara chez Jean-Yves Le Drian

Le représentant personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Horst Köhler, a fait escale ce mercredi à Paris, pour rencontrer le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, indique le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, Jean-Yves Le Drian a rappelé à Horst Köhler «l’attachement de la France au plein respect des accords de cessez-le-feu» et a réaffirmé le soutien de Paris «à une solution juste, durable et mutuellement agréée au Sahara occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», selon la même source. Par ailleurs, le ministre a souligné que le plan d’autonomie marocain de 2007 constituait «une base sérieuse et crédible à cette fin».

Depuis la semaine dernière, Köhler effectue une tournée en Europe et en Afrique. A Bruxelles, il s’est notamment entretenu avec Federica Mogherini, la Haute répresentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de securité, ainsi qu’Ismaïl Cherki, le président du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

Le représentant personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara s’est déplacé ensuite à Kigali, pour rencontrer le président rwandais Paul Kagamé, futur numéro 1 de l’UA. Köhler a conclu son agenda africain avec une réunion avec Moussa Faki, le président de la Commission de l’Union africaine.