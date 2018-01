Jerada : Les promesses d’emploi n’emballent pas le Hirak

En attendant que le gouvernement El Othmani honore les promesses d’Aziz Rebbah faites aux représentants du Hirak à Jerada, le conseil de la région de l’Oriental tente à sa manière de combler le vide. Il veut lancer une campagne de remblayage de toutes les mines de charbon, situées dans la province. Le conseil, présidé par le PAMiste Abdenbi Bioui, a consacré quatre millions de dirhams à cette opération.

«Elle est à même de garantir de l’emploi à une bonne centaine d’ouvriers des ‘cendrillates’ pendant deux à quatre mois, voire plus. Le recrutement a déjà commencé», nous confie une source associative à Jerada.

Ce chantier devra permettre aux familles gravement affectées par la baisse de l’activité de l’extraction clandestine du charbon de remonter – momentannément – la pente. Depuis le décès des deux frères ouvriers, le 22 décembre 2017, les commandes des propriétaires des licences de commercialisation et d’exploitation minière sont en chute libre.

Diviser le Hirak ?

En revanche, du côté des activistes de la contestation, l’heure est à la suspicion et au grincement de dents. «Ils redoutent que cette offre d’emploi temporaire ne soit destinée uniquement à priver le Hirak de ses fers de lance, à savoir les mineurs des ‘cendrillates’», nous indique notre source.

Parallèlement à la décision du conseil régional de l’Oriental, le gouvernorat de Jerada a promis des quotas aux représentants de l’association locale des diplômés sans emploi, dans le cadre de prochains concours d’accès à la fonction publique.

Par ailleurs, un concours dans la commune, attendu depuis plus d’un an, sera probablement lancé dans les semaines à venir. Une autre annonce qui pourrait résorber la colère d’une partie des habitants de Jerada et assurer un emploi, donc une source de revenu, à quelques familles.

Ceci dit, il reste à savoir quel impact aurait cette politique menée conjointement par les autorités et le conseil de l’Oriental sur le nombre des participants aux marches, programmées cette semaine par le comité du Hirak à Jerada.