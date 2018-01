Maroc : 1420 cas de leishmaniose dans les écoles de la région Drâa-Tafilalet

Les campagnes menées dans le cadre du programme national de lutte contre la leishmaniose cutanée ont permis de visiter plusieurs établissements scolaires au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, où environ 128.730 élèves ont été examinés et 1.420 cas diagnostiqués et pris en charge gratuitement dans les différents centres et établissements de santé publics.

Lors d'un point de presse, vendredi à Rabat, à l’issue du Conseil de gouvernement, M. El Khalfi a indiqué que le ministre de la Santé par intérim a présenté devant le Conseil un exposé sur les campagnes sur le terrain pour le diagnostic et le traitement gratuit de la leishmaniose cutanée dans les différentes provinces et préfectures touchées par l’épidémie, et qui sont organisées depuis octobre 2017 en collaboration avec les autorités locales et les autres parties prenantes.

Dans le cadre des opérations de lutte contre les rats, du blé empoisonné a été déployé sur environ 78.563 ha, alors que 654 campagnes d’assainissement et d'hygiène ont été menées au niveau des douars concernés, en coordination avec les autorités locales et les communes concernées, dans le but d'éliminer les points noirs où se cumulent les déchets, a poursuivi le ministre.

Par ailleurs, les cadres médicaux ont animé plus de 1.000 séances de sensibilisation au profit d’environ 92.423 personnes, ayant porté sur la leishmaniose et l'importance de préserver la propreté de leurs quartiers et douars.

Le ministre a ajouté que le ministre de la Santé par intérim a rappelé que parallèlement à ces interventions sur le terrain, plusieurs réunions de coordination ont été tenues par les différents comités régionaux, provinciaux et locaux de la Gestion Intégrée de la Lutte Antivectorielle (GILAV).