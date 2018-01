Guantanamo : Donald Trump poursuivi par onze détenus qui l’accusent d’être anti-musulman

Donald Trump est poursuivi par onze détenus de Guantanamo qui l’accusent d’être anti-musulman / Ph. Colin Perkel (Associated Press)

Détenus à tort parce que musulmans ? Jeudi 11 janvier, onze individus incarcérés à la prison militaire américaine de Guantanamo (sud-est de Cuba), ont intenté des poursuites contre le président américain Donald Trump. Ils estiment en effet être illégalement détenus en prison parce qu’ils sont de confession musulmane, d’après l’AFP.

Dans leur plainte, les prisonniers font référence à des tweets et autres déclarations du magnat de l’immobilier qui trahissent selon eux ses préjugés anti-islam. Ils s’inspirent là des arguments exposés par les opposants au décret présidentiel anti-immigration, qui visait dans un premier temps uniquement des pays à majorité musulmane.

Les détenus ont également rapporté plusieurs commentaires sur le fait que, selon lui, aucun détenu de Guantanamo ne devrait un jour être libéré. Une position qui contraste avec les administrations précédentes, ces dernières estimant que la situation de ces prisonniers devait être réexaminée ou qu’ils devraient être traduits devant un tribunal militaire. A l’heure actuelle, il reste 41 détenus contre 775 il y a quelques années.

«Sa position sur Guantanamo appelle à rien de moins qu’une exploration judiciaire», affirme la plainte. Donald Trump «a souhaité plus récemment que le musulman ayant tué plusieurs personnes à New York soit envoyé à Guantanamo et privé du processus constitutionnel, alors qu’il n’a jamais suggéré que les tueurs de masse Blancs soient privés du processus requis».

Ces plaintes ont été déposées devant un tribunal fédéral de Washington à l’occasion du 16e anniversaire de l’ouverture du centre de détention, dans l’enclave américaine à Cuba. Elles réclament un habeas corpus (mandat énonçant une liberté fondamentale, celle de ne pas être emprisonné sans jugement) pour les prisonniers, dont certains sont détenus depuis 2002, afin qu’ils soient inculpés ou libérés.