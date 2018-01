Le mouvement des «jeunes royalistes» s’invite au Hirak de Jerada

Le mouvement des «jeunes royaliste» s'invite au Hirak de Jerada. «Le sit-in du lundi 1er janvier observé exceptionnellement à la Place Al Amal a connu l’irruption de quatre à cinq individus, originaire de Hassi Belal», nous confie Said Al Manjami.

«Munis de drapeaux nationaux et de photos du roi Mohammed VI, ils ont dénoncé le recours aux marches et accusé les manifestants de semer la ‘Fitna’. L’intervention de quelques jeunes du Hirak a rapidement mis un terme à leur soudaine apparition.»

«L’intervention des ‘jeunes royalistes’ étonne. A Jerada, les marcheurs brandissent toujours des drapeaux marocains, les photos du souverain et entonnent des ‘vive le roi’. Nos revendications sont socio-économiques et non politiques», explique encore Said.

Le week-end dernier, le chef de ce mouvement qui avait déjà fait parler lors des précédents mouvements sociaux, a harangué ses partisans pour qu’ils se déplacent à Jerada et ainsi mettre un terme à la contestation qui dure depuis douze jours.