Maroc : La FIDH fustige le harcèlement à l’encontre de Maâti Monjib et six défenseurs des droits humains

Sept défenseurs des droits humains sont depuis 2014, la cible de harcèlement judiciaire en raison de leurs activités en faveur de la liberté d’expression dans le pays. Ils seront de nouveau entendus aujourd'hui, mercedi 27 décembre 2017. Selon l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme (FIDH-OMCT), cette neuvième audience devrait être l’occasion pour les autorités marocaines de mettre fin à ce harcèlement.

Il s’agit de Maâti Monjib, Hicham Mansouri, Hisham Almiraat, Mohamed Essabr et Abdessamad Ait Aicha, Rachid Tarik et Maria Moukrim ; et dénoncent tous l’exercice d’une pression morale à leur encontre ainsi qu’une stratégie de la part des autorités marocaines visant à éviter tout mouvement de contestation, en discréditant et en épuisant à coup de procès interminables, les défenseurs des droits humains.

«A travers la criminalisation de ces sept défenseurs, ce sont les libertés d’expression et de la presse qui sont en procès. Cette audience doit être l’occasion pour le Maroc de se conformer à ses obligations internationales en la matière en abandonnant ces poursuites arbitraires qui ne visent qu’à sanctionner les activités de défense des droits humains de Maâti Monjib et de ses collègues dans le pays» a déclaré Hafidha Chekir, vice-présidente de la FIDH.

«Leur harcèlement judiciaire continu, notamment à travers la durée excessive des procédures judiciaires à leur encontre, est une violation flagrante du droit à un procès équitable. Un nouveau report d’audience, après trois ans de procédure, serait inacceptable» a conclu Gerald Staberock, secrétaire général de l’OMCT.