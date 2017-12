La France prête 128,1 millions d'euros destiné à l'acquisition de locomotives par l'ONCF

Le Maroc et la France ont procédé à la signature, vendredi à Rabat, d'un protocole financier portant sur un prêt de 128,1 millions d'euros (environ 1,4 milliard de dirhams) destiné au financement de l'acquisition de locomotives par l'Office national des chemins de fer (ONCF).

Ce protocole, signé par le ministre de l'Économie et des finances, Mohamed Boussaid et l'ambassadeur de France au Maroc, Jean François Girault, en présence du directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabie Khlie, est destiné à mettre en place un financement concessionnel pour accompagner la stratégie de l'ONCF visant le rajeunissement du parc à traction électrique et la modernisation de la flotte des locomotives pour mieux répondre aux besoins des usagers et ainsi contribuer à la protection de l'environnement.

A cette occasion, M. Boussaid s'est félicité du caractère «historique et exceptionnel» du partenariat Maroc-France et de l’intérêt que portent les hautes autorités des deux pays au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Paris et Rabat. Le ministre a également mis en avant les efforts déployés par la France dans l'accompagnement du Maroc dans la mise en œuvre des différents programmes de développement économique et social.

De son côté, l'ambassadeur de France au Maroc a mis en relief les liens de partenariat «exceptionnel» entre les deux pays ainsi que la solidité de leurs relations bilatérales fondées sur la «confiance mutuelle dans divers domaines». Il a, en outre, indiqué que le prêt permet la restructuration du secteur des chemins de fers au Maroc, répond aux besoins de l'ONCF qui est un «partenaire historique fiable», et traduit la volonté de la France d'accompagner le Royaume dans ses efforts de modernisation et de développement du secteur des transports.