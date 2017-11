Diasporama #15 : Fatima-Zahra Zehhar, habitée par la décoration d'intérieur

Fatima-Zahra Zehhar travaille aujourd'hui pour son propre compte. Elle est de ces personnes ayant réussi à concilier passion et métier. En 2010, elle crée en France son entreprise qui opère dans l'architecture et la décoration d'intérieur. Sept ans plus tard, elle repasse de l'autre côté de la Méditerranée et installe un Showroom dédié à l'artisanat à 20 kilomètres de Marrakech.

Mais le parcours de Fatima-Zahra a été tumultueux. L'architecte d'intérieur et entrepreneure d'aujourd'hui, a quitté son Maroc natal pour la France avec un niveau baccalauréat. Une fois installée dans l'Hexagone, elle se lance dans un brevet d'études professionnelles (BEP) dans le but de devenir agent administratif et enchaîne plusieurs boulots dans ce secteur.

«J'ai travaillé pendant quelque temps à la mairie de Paris en tant qu'agent administratif, mais j'ai très vite déchanté. Je n'ai pas du tout aimé et su que le métier n'était pas fait pour moi.»

13 ans d'implication associative

Après avoir écumé différents postes dans les administrations, elle décide de se consacrer à l'éducation de ses deux enfants, à l'époque en bas âge. «J'ai décidé de me consacrer pendant 13 ans à mes enfants qui avaient besoin de moi .»

Mais en parralèle, Fatima-Zahra ne peut s’empêcher de s'impliquer dans le milieu associatif de sa ville de résidence, Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Elle a ainsi animé des ateliers de décoration destinés aux mamans mais également des formations pour les jeunes d'Aulnay-sous-Bois.

Jacques Attali lui remet un prix

En 2010, elle décide enfin de se lancer pleinement dans sa passion de toujours : l'architecture et la décoration d'intérieur. Sous les encouragements des associations qu'elle a tant accompagnées, elle participe à un concours ouvert par l'association Créo-Adam, qui a pour but «de participer à l'émergence des pépites prometteuses au potentiel entrepreneurial extraordinaire au sein des territoires d’Ile-de-France». Un concours qui a réuni une cinquantaine de personnes au total, dont 10 sélectionnés, et un seul vainqueur. En effet, c'est Fatima-Zahra qui remporte le concours.

Son prix lui a même été remis par l'écrivain, économiste et haut fonctionnaire français Jacques Attali. Et petit coup de pouce pour réussir son projet, elle reçoit en plus un chèque de 3000 euros et une formation en entrepreneuriat d'une durée de quatre ans à HEC Paris.

«J'ai toujours considéré que l'âge n'était pas très révélateur, c'est la passion, l'énergie qui en découle qui sont les plus importants.»

Depuis, Fatima-Zahra Zehhar poursuit sa lancée et ses ambitions. En plus de son activité en France, son showroom destiné à l'exposition d'objets personnalisés est en cours de construction à 20 kilomètres de la ville ocre, sur la route de l'Oukaïmden, principale station de ski au Maroc. Celle qui est partie d’en-bas, continue son chemin vers les cimes à force de persévérence et de passion.