Histoire : Pourquoi les Marocains célèbrent-ils l’indépendance le 18 novembre ?

Il y a 51 ans, après avoir été proclamé Etat indépendant, le Royaume du Maroc a mené une série de négociations avec l'administration française. Dès son retour d'exil, le sultan Mohammed ben Youssef s’est attelé à construire un Etat indépendant moderne, transformant le Maroc en une monarchie constitutionnelle dotée d'une représentation parlementaire.

Les réformes ont eu lieu dans la nation nouvellement libérée, dirigée par le sultan qui, plus tard, prendra le titre de roi. Une indépendance arrachée au prix de nombreux sacrifices, que le Maroc célèbre chaque année depuis 1956.

L’histoire du Maroc a été ponctuée de nombreux tournants. Alors que le royaume est censé commémorer son indépendance le 18 novembre, nos grands-parents ont fait de même, mais le 2 mars. Mohammed V a effectivement mené de nouvelles négociations en vue d'une indépendance totale, qui ont abouti à l'accord franco-marocain signé à Paris, le 2 mars en 1956. Pourquoi donc alors les Marocains célèbrent-ils la fête de l'Indépendance le 18 novembre ?

Un discours historique

Cette date évoque la fête du Trône célébrée sous le règne de Mohammed Ben Youssef. Il fut nommé sultan du Maroc le 18 novembre 1927 mais sera détrôné le 20 août 1953 par les Français. Cette date marque également un jour historique pour les Marocains dans les années 50. L’ouvrage «Le Maroc depuis 1830 : Une histoire» (2000), écrit par l’auteur C. R. Pennel, indique que le roi Mohammed V a prononcé son premier discours ce jour-là à la tête d'une nation fraîchement indépendante.

«Le 18 novembre 1956, Sidi Mohammed prononça son premier discours lors de la fête du Trône dans un Etat indépendant.»

Dans son discours, le roi s’adressera à son peuple, déclarant : «Nous célébrons aujourd’hui la fête du Trône qui nous relie à notre passé glorieux et aux époques les plus brillantes de notre civilisation. Ainsi, ces trois fêtes nationales évoquent en nous des souvenirs de gloire, de victoire, de renaissance et de liberté.»

Le discours du souverain a commémoré son accession au trône et cette indépendance tant attendue. D'autres sources évoquent également ce même jour : «L’atmosphère fut tout aussi passionnée le 18 novembre lorsque le Souverain annonça, dans le discours commémorant le 28e anniversaire de son accession au trône, ‘la fin du règne de la tutelle et du protectorat et l’avènement d’une ère de liberté et d’indépendance’», indique le 8e volume de «La Grande Encyclopédie du Maroc» (Première édition, 1988).

Les temps changent sous l’ère Hassan II

Bien que le discours de Mohammed V ait été suffisamment émouvant pour toucher les Marocains, l'indépendance a été célébrée le 2 mars jusqu'au début des années 60. Selon les «Mémoires du patrimoine marocain» (6e volume, éditions Nord Organisation, 1986), «les Marocains, sous le règne du Sultan Mohammed V, ont célébré l'indépendance le 2 mars de chaque année, mais avec l'avènement du roi Hassan II le 3 mars 1961», tout a changé.

L’ouvrage précise que cette date a été changée au 18 novembre à partir de 1962. Choisie par le roi Hassan II, la date devait ainsi rendre hommage à son père Mohammed V pour commémorer son glorieux discours et rappeler les efforts que son père déploya pour libérer le Maroc du joug colonial.