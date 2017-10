Le Roi Mohammed VI a procédé, lundi au niveau de l’avenue Hassan II, au quartier Bettana à Salé, au lancement du projet d’extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé, portant sur une longueur de 7 kilomètres et mobilisant des investissements de l’ordre de 1,7 milliard de dirhams.

Ce projet s’inscrit en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat 2014-2018, baptisé "Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture".

Il intervient à la suite du succès enregistré par le tramway de Rabat - Salé depuis son lancement, le 18 mai 2011, et en réponse à la demande croissante de mobilité et au souhait exprimé par les habitants des deux villes jumelles, avec près de 110 000 voyageurs utilisant le tramway chaque jour.

Cette extension, dont la mise en service est prévue courant juillet 2019, permettra de desservir des quartiers denses en populations (près de 400.000 habitants), en l’occurrence le quartier Yaâcoub El Mansour à Rabat et les quartiers Moulay Ismaïl et Kariat Oulad Moussa à Salé.

Pour ce qui est de la séquence Rabat (2,4 km), elle démarrera depuis le terminus actuel de l’Hôpital Moulay Youssef (quartier Akkari) et longera l’avenue «Essalam» jusqu’au croisement avec l’avenue Al Kifah. Sont prévues également dans le cadre de cette prolongation la construction de quatre stations d’arrêt et la requalification urbaine du quartier Yaâcoub El Mansour avec la création de trois espaces verts et de parcs de proximité.

Au niveau de Salé, l’extension de la ligne 2 se fera depuis le terminus actuel de l’avenue Hassan II et s’étendra sur un linéaire de 4,6 km jusqu’au nouvel hôpital de Salé (en cours de construction), en passant par l’avenue Zarbia. Il est prévu dans ce cadre la réalisation de 8 stations d’arrêt, la construction d’un ouvrage d’art dédié au tramway «Pont sur l’avenue Ain Houala», de 390 mètres de longueur, 7,5m de hauteur et de 11,8 m de largeur, et d’une trémie.

Pour accompagner ce projet d’extension, le parc du tramway sera renforcé par l’acquisition de 22 nouvelles rames.

A noter que d’autres projets d’extensions des lignes 1 et 2 du tramway de Rabat-Salé sont en cours d'études.