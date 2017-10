Belgique : Une enseigne de supermarchés illustre des produits maghrébins avec un drapeau du Polisario

Sacrée bourde. Dans le catalogue des produits qu’elle commercialise, l’enseigne d’hypermarchés belge Cora a illustré les produits originaires du Maghreb avec le drapeau de l'autoproclamée «République arabe sahraouie démocratique», pourtant non reconnue par les Nations unies.

Les dates de la marque Bel’ Sara, par exemple, ont ainsi été frappées du drapeau de la «RASD», à l’instar des produits «Dari», «Aicha» et même «Alsa», la marque de levure… détenue par le groupe anglo-néerlandais Unilever.

Contacté par Yabiladi, le groupe a reconnu une erreur involontaire. «C’est une erreur de l’agence de communication. Ça ne concerne que le magasin d’Anderlecht (Région Bruxelles-Capitale, ndlr), ça n’a pas été diffusé à l’ensemble de la Belgique. L’agence de publicité cherchait un drapeau du Maghreb pour illustrer les saveurs du Sud. Ils ont une base de données dans laquelle ils ont fait l’extraction, et c’est ce drapeau qui est sorti et a été repris. Personne ne savait que c’était le drapeau d’un groupe indépendantiste», confie, gêné, un responsable de l’enseigne.

«C’est une erreur de l’agence de publicité avec laquelle nous travaillons. En tapant ‘drapeau Maghreb’ dans leur moteur de recherche, ils sont tombés sur ce drapeau-là et l’ont utilisé par ignorance», confirme Geoffrey Leheu, directeur de l’hypermarché Cora d’Anderlecht.

«Ne connaissant pas suffisamment toutes les problématiques de ces contrées, je n’ai pas prêté attention. J’ai fais confiance à l’agence de communication, naturellement. On s’est rendu compte par la suite que c’était un drapeau utilisé par certains indépendantistes. On est en train de retirer tous les supports qui contiennent ces drapeaux parce que l’on se veut, en tant que société commerciale, forcément apolitique. On ne veut pas entrer dans un débat que nous ne maîtrisons pas, et qu’on a lancé, par méconnaissance du sujet», a-t-il ajouté.

Geoffrey Leheu nous a fait parvenir l’erratum affiché dans son magasin.