Maroc : Africa Diabetes lance un centre de formation pour les établissements scolaires

Africa Diabetes, une entreprise sociale qui accompagne les personnes atteintes de diabète de type 1 ou 2 dans la prise en charge et la gestion de leur maladie, lance son centre de formation spécialisé dans la conception de programmes de formation et d’expertise sur le diabète en Afrique et au Moyen-Orient.

Après avoir ciblé les professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens et diététiciens), les patients diabétiques et leurs parents ainsi que les entreprises, Africa Diabetes se tourne aujourd’hui vers les établissements scolaires marocains, indique son directeur associé Rachid Jankari sur son compte LinkedIn.

Le centre de formation est disposé à former le personnel scolaire pour connaître les risques potentiels du diabète et gérer les cas d’urgence, comme l’hypoglycémie, répondant ainsi au premier objectif, la sécurité. Il s’agit aussi d’assurer le soutien dont les enfants et les adolescents ont besoin afin de savoir gérer les contraintes quotidiennes liées au diabète.

Enfin, grâce à la planification, la sensibilisation et l’éducation, les élèves atteints de diabète pourront suivre une scolarité normale et réduire en conséquence les risques de la déperdition scolaire et l’échec à cause de cette maladie chronique.

Environ 2 millions de Marocains âgés de plus de 20 ans sont diabétiques, dont 50% ignorent être atteints de cette maladie. Africa Diabetes estime que le personnel scolaire est le meilleur levier de promotion de l’éducation thérapeutique ; que ce soit pour mieux gérer la situation de ces enfants diabétiques que pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la santé publique en matière de maladies chroniques.