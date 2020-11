Maroc/Etats-Unis : Quand Eisenhower attendait Mohammed V à l’aéroport de Washington

En ce jour d’investiture de Donald Trump à la présidence américaine, les relations entre Rabat et Washington risqueraient-elle d’entamer une phase d’incertitude pire que celle de l’ère Obama ? Si le 45e président américain a osé qualifier d’alliance «obsolète» l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), que dire alors du statut d’allié majeur des Etats-Unis en dehors de cette entité politico-militaire, accordé au royaume par l’administration Bush en 2004 ?

L’heure est plutôt au doute sur les intentions du nouveau locataire de la Maison blanche, même si le Maroc dispose de certains leviers, notamment au sein du Parti républicain, d’organisations juives, à la CIA et au Pentagone. D’ailleurs, le candidat pressenti pour occuper la tête du ministère de la Défense, le général James Mattis, connaît très bien le Maroc et sa politique militaire pro-Etats-Unis. Sans oublier que le roi Mohammed VI figurait parmi les rares chefs d’Etat non occidentaux à s’entretenir par téléphone, le 21 décembre, avec Donald Trump.

Dwight Eisenhower déroule le tapis rouge à Mohammed V

Autant d’éléments à même de jouer en faveur du royaume. Pourtant, il y a six décennies, l’heure était plutôt à l’euphorie. En novembre 1957, soit une année après l’indépendance du Maroc, le désormais roi Mohammed V effectua une visite officielle à Washington.

Fait rarissime, à sa descente d’avion, il avait été salué par le président Dwight Eisenhower en personne et son vice-président Richard Nixon. Un déplacement qui a scellé définitivement le rapprochement, amorcé 14 années plus tôt à Casablanca, entre les deux pays.

Le 22 janvier 1943, le sultan Mohamed Ben Youssef dîne en tête-à-tête avec le puissant Franklin Roosevelt à Anfa. Le Premier ministre britannique n’y fut pas convié. C’est lors de cette rencontre que le jeune sultan demanda l’appui américain en faveur de l’indépendance du Maroc. Saisissant parfaitement l’importance stratégique du Maroc, le président «fit au sultan des propositions de collaboration économique américano-marocaine après la guerre», rapporte le diplomate Robert F. Murphy, représentant de Washington à Alger dans son livre «Diplomat Among Warriors» (Editions Hardcover, 1976).

Feu le roi Mohammed V en compagnie du président américain Franklin Roosevelt à Anfa. / DR

De retour à Washington, le président décida alors de prendre en considération la requête du souverain et nomma David Fritzlan consul à Tanger, alors placée sous la tutelle de la Ligue des nations.

Ce dîner privé entre le sultan et Roosevelt a eu un impact sur les revendications des leaders nationalistes pour réformer le protectorat, comme ce fut dans le cas le 1er décembre 1934 avec le «Plan de réformes marocaines».