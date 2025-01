Maroc : Un projet de décret pour l’indemnité sur la formation à l’artisanat

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret 2.24.987 octroyant une indemnité pour la séance de formation aux artisans assurant la formation aux instituts et centres de formation, relevant du département de l’Artisanat. Le texte a été présenté par la ministre du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que ce projet de décret a pour objectif d’attirer et de motiver des artisans qualifiés capables d’améliorer la qualité de la formation et ce, à travers l’augmentation du plafond de l’indemnité accordée aux artisans assurant la formation à ces instituts et centres.