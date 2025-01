La bissara, soupe tendance en France en 2025 ?

La bissara, aussi appelée «bessara», est bien plus qu’une simple soupe. Plat populaire au Maroc, cette préparation à base de fèves ou de pois cassés incarne simplicité, réconfort et partage. Appréciée surtout pendant les mois froids, elle séduit par son authenticité et ses bienfaits nutritifs. Elle a été mise à l'honneur dans le journal français Le Progrès.

Remontant à plusieurs siècles, la bissara est profondément enracinée dans les traditions culinaires rurales du Maroc, explique le quotidien. Économique et facile à préparer, elle a longtemps été le pilier des classes modestes, nourrissant des familles entières avec des ingrédients simples et accessibles. Symbole de convivialité, elle est souvent servie en famille ou dans les petites échoppes de rue, accompagnée d’un pain chaud pour savourer pleinement ses saveurs.

La recette varie selon les régions, mais les ingrédients principaux restent constants :

• Légumineuses: fèves ou pois cassés, riches en protéines et fibres.

• Huile d’olive: pour une texture onctueuse et un goût savoureux.

• Épices: cumin, paprika, ail, parfois relevés d’un filet de jus de citron.

• Sel et poivre: pour un assaisonnement équilibré.

Certaines versions incluent du persil, de la coriandre ou une pointe de piment pour plus de caractère.

Outre son goût généreux, la bissara est un véritable atout nutritionnel. Riche en protéines végétales, elle est idéale pour les régimes végétariens. Sa forte teneur en fibres facilite la digestion, tandis que l’huile d’olive apporte des acides gras essentiels.