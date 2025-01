France : Le lycée Averroès fait condamner la région des Hauts-de-France

La région des Hauts-de-France a été condamnée par le tribunal administratif, vendredi dernier, à verser le montant du forfait d’externat dû annuellement au lycée Averroès de Lille, sous peine de 500 euros par jour de retard. L’association gérante de l’établissement musulman privé s’est félicitée d’une «grande et nouvelle victoire», après avoir subi «un traitement injuste, discriminatoire et illégal par le Conseil Régional des Hauts-de-France» depuis 2019. En décembre 2023, le retrait du contrat avec l’Etat a été validé.

Il s’agit de la quatrième année consécutive où l’établissement saisit la justice et obtient gain de cause à cet effet. «Cet acharnement totalement injustifié, et systématiquement retoqué par la justice, fait suite à la prise pour argent comptant des prétendues révélations contenues dans le livre «Qatar Papers» par le Président de la Région des Hauts-de-France, dont le caractère mensonger a ensuite été révélé par le rapport de la Chambre Régionale des Comptes et le rapport de l’Inspection Générale de l’Education, du Sport et de la Recherche depuis 2020», annonce l’association Averroès dans un communiqué.

Dans ce sens, le groupe scolaire dit réaffirmer «son attachement aux valeurs de la République, à la liberté de croyance et au respect de toutes les convictions». Par ailleurs, il s’est dit «fier d’avoir pu continuer, malgré ces injustices répétées, à assurer la scolarité et la réussite de ses élèves, dont plus de 2 000 bacheliers formés au Lycée Averroès depuis sa création».