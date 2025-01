Un Marocain, principal suspect du meurtre de Barbara à Avignon

Fouad L., un homme de 34 ans originaire du Maroc, est au cœur de l’enquête sur le meurtre de Barbara, une jeune femme de 24 ans retrouvée morte en décembre dernier dans son studio d’Avignon. Déjà connu des services de police, il traîne un lourd passé judiciaire, marqué par 17 condamnations pour des infractions graves : port d’armes, menaces de mort, violences aggravées, enlèvement, séquestration avec actes de torture et barbarie, ainsi que trafic de stupéfiants.

En 2017, Fouad L. et son frère Nabil avaient été condamnés à quatre ans de prison pour avoir poignardé un homme après un simple échange de regards. «Si on réveille le diable en moi, on me trouve», avait-il alors lancé au tribunal, illustrant son profil ultraviolent. Plus récemment, en 2023, il avait écopé de deux ans de prison après une violente agression contre un jeune homme de 23 ans. Lors de son interpellation par le RAID, les forces de l’ordre avaient découvert chez lui un fusil-mitrailleur, des munitions, un gilet pare-balles et des stupéfiants. Fouad L. venait tout juste de sortir de prison lorsqu’il aurait croisé la route de Barbara.

Cette passionnée de musique et de langues étrangères, vivait depuis peu dans le quartier de la Balance, à Avignon. Le soir de sa mort, elle se trouvait en compagnie de plusieurs personnes, dont Fouad L., avec qui elle consommait de la drogue. Sa mère, présente avant le drame, avait brièvement rencontré l’homme, qui lui avait confié être récemment sorti de prison. Malgré ses inquiétudes, Barbara avait rassuré sa mère avant de lui demander de partir.

Le lendemain, le corps de la jeune femme était retrouvé dans son studio, ensanglanté et dénudé. L’autopsie a révélé qu’elle avait été étranglée, avec des signes évidents de violences, notamment des coups au visage.

Après le meurtre, Fouad L. a pris la fuite. Il a finalement été arrêté à Amsterdam le 25 décembre, à la suite d’un mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’Avignon. Initialement interpellé pour un vol à l’étalage, il a été identifié par les autorités néerlandaises. Il sera fixé sur son extradition le 13 février prochain à 15h devant la justice néerlandaise.