«Allah préserve la France» : La Grande Mosquée de Paris introduit cette invocation après le prêche le prêche du vendredi

L’invocation pour la France, désormais demandée à l’issue des prêches du vendredi dans les mosquées affiliées à la Grande Mosquée de Paris, suscite des interrogations. Présentée comme une adaptation du discours religieux musulman à la société française, cette initiative portée par Chems-Eddine Hafiz, recteur de l’institution, revêt une dimension à la fois spirituelle et éminemment politique.

Dans un courrier adressé aux imams, la Grande Mosquée de Paris insiste sur l’importance de cette invocation. Formulée en arabe et en français, elle appelle à préserver la France et ses institutions, tout en célébrant la diversité et la paix sociale.

Si cette démarche semble inspirée par des pratiques existantes dans d’autres confessions, comme la prière pour la République dans les synagogues, elle intervient dans un contexte où la communauté musulmane en France reste l’objet d’un débat récurrent sur son intégration et sa loyauté envers les valeurs républicaines.

Cependant, cette initiative pose question. Est-elle une marque sincère d’adhésion aux principes de la République, ou bien une tentative de redorer l’image d’une institution régulièrement critiquée pour sa proximité avec les autorités algériennes ? La polémique récente entourant la Grande Mosquée de Paris, accusée par un lanceur d’alerte de soutenir des campagnes de déstabilisation en France, jette une ombre sur cette initiative. Dans ce contexte, l’invocation apparaît pour certains comme une manœuvre de communication visant à apaiser les tensions.

En outre, cette injonction à prier pour la France pourrait susciter des réactions mitigées au sein des fidèles. Si certains y verront un geste de solidarité et d’appartenance, d’autres pourraient y percevoir une injonction paternaliste ou une instrumentalisation politique de leur foi. Le risque est de conforter l’idée d’une communauté constamment sommée de prouver son attachement à la République, une exigence rarement formulée à l’égard d’autres groupes religieux.