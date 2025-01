Au Maroc, la population est l’une des «plus hostiles au monde» envers Israël

Malgré une reprise diplomatique et économique avec le Maroc, annoncée par les accords d’Abraham en décembre 2020, la position populaire à l’égard d’Israël ne gagne pas de points. Depuis le 7 octobre 2023, l’hostilité exprimée envers l’Etat hébreux s’est même accentuée, selon Channel 12. Dans le contexte de la guerre d’occupation menée par l’armée israélienne dans la bande de Gaza, le média a récemment rappelé que les vols depuis et vers le royaume avaient été interrompus, tandis que des milliers de citoyens descendaient dans la rue pour protester contre la politique de Tel Aviv.

Dans son analyse, la chaîne a exploité notamment quelques faits divers, dont un survenu à Fès, le 24 octobre 2024, lorsqu’une femme marocaine et sa famille ont interpellé une touriste israélienne, à cause d’un désaccord sur le fait de les filmer sans leur consentement. Pour le média, il s’agirait d’«incidents racistes» qui traduiraient même un certain «antisémitisme».

Plus loin, la chaîne fait référence à Reuters, affirmant qu’avec plus de 5 000 manifestations de soutien à la Palestine, le Maroc est l’un des cinq pays qui ont connu le plus grand nombre de rassemblements contre Israël, dans le contexte de la guerre à Gaza. Les autres pays sont les Etats-Unis, le Yémen, la Turquie et l’Iran.

En outre, 188 marches locales et nationales se sont tenues dans le royaume, 817 événements de solidarité avec Gaza, 8 journées nationales de protestation et 21 sit-in appelant au boycott des entreprises soutenant Israël.

La chaîne hébraïque a également fait référence à un sondage réalisé au Maroc par le média Hespress, sur la position populaire concernant la cause palestinienne. Les résultats suggèrent que 97,1% des citoyens soutiennent l’action du Hamas, du 7 octobre 2023, comme un acte de résistance à l’occupation.

Selon la chaîne, «la grande majorité des citoyens s’opposent au maintien des relations avec Israël et appellent à une rupture, en raison des actions de l’armée israélienne à Gaza».