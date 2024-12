Valence : Le corps d’un MRE retrouvé plus de 40 jours après les inondations

Sur le bilan total de 224 morts à la suite des inondations en Espagne, le nombre de victimes au sein de la communauté marocaine à Valence est désormais de 8 morts. Dans cette région la plus touchée par la tempête Dana, la dépouille d’un ressortissant originaire du nord du Maroc a été découverte, jeudi, dans une décharge. Les recherches se poursuivent pour retrouver une autre concitoyenne, a déclaré à Yabiladi le consul général du Maroc à Valence, Saïd Drissi El Bouzaidi.

Le représentant consulaire a souligné que les procédures étaient en cours pour le rapatriement du corps de la victime, âgée de 59 ans, vers le Maroc. Depuis que le sud-est de l’Espagne a été proie à la tempête Dana et à ses conséquences, en octobre dernier, les habitants de la région ont par ailleurs de grandes difficultés pour retrouver une vie normale. Si de nombreux riverains n’ont pas encore pu regagner leurs domiciles, quelques-uns tentent tant bien que mal de reprendre leurs activités économiques dans les boutiques, a ajouté le responsable.

Pendant ce temps, les équipes de secours marocaines déployées sur place continuent leur travail sur le terrain. «Les assainissements ont été dégagés, pour passer au nettoyage des garages de la boue et des débris des inondations», fait savoir le consul général.

Depuis novembre dernier, un premier convoi marocain a mobilisé 24 camions autopompes aspirants et 70 opérateurs, pour soutenir les efforts de secours espagnols et venir en aide à la région de Valence. Un deuxième est composé de 13 camions, dont 12 voitures-pompes et un camion de réparation et d’outillage.