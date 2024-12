Maroc : 13 membres du Front de soutien à la Palestine devant la justice

Un sit-in s’est tenu, ce jeudi matin devant le tribunal de première instance de Salé, où se déroule le procès de 13 membres du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Les prévenus comparaissent pour participation à un rassemblement non autorisé et incitation à la manifestation.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi de la coordination associative, ils ont fait partie des participants à un sit-in devant un magasin Carrefour dans la ville, le 25 novembre dernier. En effet, l’enseigne française de grande distribution est dans le viseur de nombreux opposants à la normalisation avec Israël. Parmi eux, le Front pointe l’entreprise pour ses investissements dans les territoires palestiniens occupés, outre son «soutien économique tangible à l’occupation», révélé par «les scandales de don» à l’armée israélienne, dans le contexte de la guerre menée à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Alors que les 13 membres du Front marocain de soutien à la Palestine assistent à une nouvelle audience, le secrétariat national de l’instance a «renouvelé sa ferme condamnation de ce procès», qu’il considère comme «politique». Dans le même sens, il a réitéré ses appels à l’abandon de ces poursuites.

L’audience se déroule deux jours après que le tribunal correctionnel de première instance à Casablanca a condamné un militant du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël (BDS) à un an de prison ferme. Ingénieur agronome de son métier, Ismail Ghazaoui a été poursuivi pour «incitation à commettre des crimes».

En octobre dernier, le jeune homme a été arrêté puis relâché, sur son chemin pour participer à une manifestation près du consulat des Etats-Unis.