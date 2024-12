Sahara : Après la parenthèse du Forum d’Oran, l’Algérie a repris son traditionnel discours

La parenthèse du Forum diplomatique d’Oran fermée, l’Algérie a immédiatement repris son traditionnel discours sur le dossier du Sahara. En témoigne la déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères à l’issue de ses entretiens, mercredi 4 décembre à Alger, avec son homologue de la Namibie.

Après avoir rappelé le soutien de son pays au mouvement de libération de la Namibie (SWAPO), Ahmed Attaf a souligné que les deux pays «défendent les droits légitimes de justice et de liberté et les causes justes, particulièrement au Sahara occidental et en Palestine».

Pour rappel, Windhoek reconnaît la «RASD». La Namibie avait, d’ailleurs, co-organisé, en mars 2019, une conférence africaine pour défendre les positions du Polisario. Ce pays forme avec l’Algérie et l’Afrique du Sud le dernier axe au niveau du continent qui appuie sans concessions le Front.

Pour rappel, l’Algérie a été contrainte de mettre de côté son soutien au Front pour réussir la 11e édition du Forum diplomatique d’Oran, tenu les 1er et 2 décembre. Une réunion marquée par la présence de trois pays africains qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental : le Liberia, la Somalie et Djibouti.