Les Parlements du Maroc et de l’UE se concertent pour une nouvelle dynamique entre Rabat et Bruxelles

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est réuni ce mardi à Bruxelles avec la présidente du Parlement européen, Mme Roberta Metsola. Les entretiens ont porté sur l’ouverture d’une nouvelle page dans les relations entre les deux parties, notamment après une période de tension.

Pour rappel, les deux Chambres du Parlement marocain avaient annoncé, en janvier 2023, une «reconsidération» et une «réévaluation globale» de leur coopération avec l’hémicycle européen, suite à l’adoption par une majorité d’eurodéputés d’une résolution appelant alors à la libération des journalistes détenus au royaume.

«Nous avons examiné plusieurs sujets et convenu d’une feuille de route et d’une méthode de travail pour relancer la coopération entre les parlements marocain et européen et surmonter tous les dysfonctionnements qui ont entaché ces relations», a souligné dans une déclaration à la MAP Talbi Alami, à l’issue de ses entretiens avec Mme Metsola. Le président de la Chambre des représentants a insisté sur le respect des «conditions marocaines» pour assurer de meilleures relations entre les deux institutions législatives.

Cette visite de Talbi Alami intervient deux mois après les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), rendus le 4 octobre, excluant le Sahara des accords agricole et de pêche, conclus entre le Maroc et l’UE en 2019.

Le Parlement européen a un rôle important dans la validation d’un nouveau cadre de partenariat entre Rabat et Bruxelles, intégrant le Sahara. Contrairement à la précédente législature (2019-2024), le royaume peut compter actuellement sur l’appui du groupe Renew Europe, initié par le président français Emmanuel Macron, notamment après la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara.