Maroc : Des dizaines de marches et sit-in pour la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien

De nombreuses villes marocaines ont connu des manifestations en soutien au peuple palestinien au cours des trois derniers jours, en commémoration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, qui a été établie par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1977, pour affirmer l'engagement international à soutenir les droits inaliénables du peuple palestinien.

La Commission marocaine de soutien aux causes de la nation a déclaré dans un communiqué que le peuple marocain est sorti «le vendredi 29 novembre 2024, avec 105 manifestations à travers 48 villes marocaines lors du 60e vendredi consécutif du Déluge d'Al-Aqsa».

Ce dimanche, le Front marocain de soutien à la Palestine et d'opposition à la normalisation a organisé une marche populaire à Casablanca.

Parallèlement, les autorités sécuritaires sont intervenues dans les villes d'Ait Melloul et de Safi pour empêcher la marche de solidarité. À Meknès, les autorités ont empêché les participants à la marche d'atteindre le magasin Carrefour «pour protester contre son soutien» à Israël.

Dans chaque marche et sit-in de solidarité, on pouvait voir des drapeaux palestiniens, des keffiehs, ou entendre des chants et slogans de soutien au peuple palestinien et à sa résistance, l'appel à la fin de la normalisation avec Israël, et la condamnation du soutien international à Israël malgré les bombardements continus contre les civils en Palestine.