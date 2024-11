Maroc-UE : La CE élude une question sur l’après arrêt de la CJUE

La Commission européenne a éludé une question écrite d’une eurodéputée espagnole, Carmen Crespo du groupe populaire, portant sur l’ouverture de négociations avec le Maroc en vue de la conclusion d’un nouvel accord de pêche.

En revanche, la CE a réaffirmé son attachement à «son partenariat stratégique» avec le royaume, soulignant que «l’UE et le Maroc ont établi une profonde amitié et une coopération solide et multiforme, que l’UE entend porter à un niveau supérieur dans les semaines et les mois à venir».

La Commission a réitéré qu’elle a «pris note des arrêts de la Cour de justice sur les recours contre l’arrêt du Tribunal du 29 septembre 2021, ainsi que de la réponse à la demande de décision préjudicielle sur l’étiquetage des produits provenant du territoire du Sahara occidental».

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a appelé, lundi 25 novembre, l’Union européenne à défendre le partenariat avec le royaume par des actes et non par des paroles. Un appel qui a coïncidé avec la publication de la réponse de la CE à la question écrite de l'eurodéputée Mme Crespo.