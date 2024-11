Algérie : Un média accuse Lekjaa de «prendre en otage la CAF avec Pegasus»

Fouzi Lekjaa est la cible d’une nouvelle campagne orchestrée par un média algérien. Canal Algérie, (télévision publique) a accusé lors d'une émission le ministre délégué du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football de «prendre en otage la Confédération africaine de football», à travers «le logiciel Pegasus», et «l’argent du trafic de drogue», sans apporter pour autant de preuves.

«Un agent du Makhzen infiltré dans les instances du football africain et international», a déclaré un invité algérien dans une allocution qui semble préparée d’avance. Des journalistes africains, un Tunisien et un Camerounais, ont apporté aussi leurs contributions à la machine de dénigrement de Fouzi Lekjaa.

Le Marocain est présenté comme «un superman», capable «grâce à ses amis de l’entité sionistes» et «l’argent de la drogue, notamment «l’affaire Escobar du Sahara» de déstabiliser des pays africains, notamment au Sahel» et «corrompre les dirigeants africains».

La nomination du président de la FAF ministre des Sports éclipsée

Cette nouvelle campagne contre Fouzi Lekjaa intervient alors que la CAF se prépare à élire, le 12 mars 2025, les membres de son Comité exécutif. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, est candidat pour la zone Afrique du nord. La voie était dégagée pour l’Algérien pour siéger au COMEX, notamment après le «retrait» de la candidature du Tunisien Hussein Jenayah. Néanmoins, la nomination de Sadi, le 17 novembre, en tant que ministre des Sports dans le gouvernement Laarbaoui II risque de plomber ses ambitions.

En effet, la FIFA et la CAF sont des associations sportives élues par les membres des fédérations nationales. Les ministres des Sports n’y sont pas les bienvenus. Pour rappel, la FIFA avait sommé, en décembre 2013, l’ancien ministre marocain de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Ouzzine, de revenir sur sa décision de dissoudre le bureau de la FRMF.

D’ici le 12 mars, Walid Sadi devrait choisir entre le maroquin des Sports et la présidence de la FAF. En juillet 2023, des médias algériens avaient demandé à la Confédération africaine de football (CAF) de suspendre le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), sans succès.

L’Algérie a échoué à accéder au COMEX de la CAF, à deux reprises en 2017 justement face à Fouzi Lekjaa, et en 2022 face à un candidat libyen soutenu par le Maroc. Le Marocain a également remporté, en mars 2021, la course au Conseil de la Fédération internationale de football (FIFA) face à l’ancien président de la Fédération algérienne de football. Ces victoires de Fouzi Lekjaa avaient mis fin aux mandats de trois adversaires algériens à la tête de la FAF, respectivement Mohamed Raouraoua, Kheireddine Zetchi, et Djahid Zefizef.