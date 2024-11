Energies vertes au Sahara : Le Danemark veut sa part du gâteau

Ignorant les protestations des partisans du Polisario au Danemark et en Europe, une société danoise ouvre un bureau au Sahara, précisément à Dakhla, sis avenue El Argoub, déplore l’ONG Western Sahara Resource Watch.

Séduite par les projets lancés par le Maroc dans la province, l’entreprise énergétique danoise GreenGo Energy a décidé de franchir ce pas, en tenant à situer son office au Maroc. Des sociétés internationales d’énergies renouvelables, ayant pignon sur rue, sont déjà installées au Sahara, comme GE Vernova, filiale du géant américain General Electric, et Siemens Gamesa Renewable Energy.

Pour rappel, le Polisario avait dénoncé la forte participation de sociétés internationales à la réalisation de projets d’énergies vertes au Sahara.

D’ici 2027, le Maroc ambitionne de doubler sa production d’électricité issue des énergies vertes, dans les provinces du sud, afin de répondre à la demande croissante, notammrnt en prévision du Mondial 2030.

Le gouvernement marocain mobilisera 21 milliards de dirhams (2,1 milliards de dollars) dans de nouvelles capacités éoliennes et solaires atteignant 1,4 gigawatt, a confié une source au ministère de la Transition énergétique et du développement durable, à l’agence Bloomberg.

Le Danemark considère en effet le plan d’autonomie au Sahara, proposé par le Maroc en 2007, comme «une contribution sérieuse et crédible au processus en cours de l’ONU et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties». Une annonce faite dans un communiqué conjoint, publié à l’issue d’un entretien tenu en septembre à New York, entre le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, et son homologue marocain, Nasser Bourita.