Maroc : Le étudiants en médecine mettent fin à 11 mois de grève

Après 11 mois de grève, la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie (CNEMEP) a annoncé la fin de sa levée de boucliers. Vendredi, l’instance a confirmé la signature d’un accord avec les ministères de la Santé et de la protection sociale ainsi que de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, sous la supervision du Médiateur du royaume. Ces conclusions clôturent ainsi «une journée démocratique dans les facultés de médecine et de pharmacie, avec de grands rassemblements et une forte participation des étudiants en vue de voter la proposition, ce qui a conduit à suspendre la grève», a déclaré le CNEMEP.

En effet, la Commission se félicite d’un accord qui «répond majoritairement aux revendications des étudiants décrites dans leur dossier de doléances, sur la base duquel ils ont mené une grève illimitée, depuis le 16 décembre 2023, soit le plus long mouvement estudiantin de l’Histoire» du pays. Durant presqu’un an de mobilisation, l’une des revendications principales a porté sur l’annulation d’une mesure du ministère de l’Enseignement supérieur, prévoyant que la période de la formation en médecine passe de sept ans à six ans.

Conformément à l’accord conclu entre les deux ministères de tutelle et la CNEMEP, la décision n°2175.22 en la matière, datée du 4 août 2022 et portée au Bulletin officiel le 13 mars 2023, ne s’appliquera pas aux quatre promotions ayant précédé la date de l’entrée en vigueur de ce texte. Ils restent dont soumis à la mesure antérieure, qui prévoit un cursus de sept ans.

Il s’agit pour autant d’un compromis en demi-teinte, puisque les étudiants ayant rejoint les Facultés de médecine et de pharmacie à l’année universitaire 2023/2024 restent toujours concernés par la réforme. Dans son dossier revendicatif initial, la CNEMEP a exigé l’annulation pure et simple du texte, pour tous les étudiants actuels. Les autres demandes incluent également des points relatifs aux stages et à une formation continue de qualité.

Pour sa part, le Médiateur du royaume a confirmé le succès du processus de règlement, mené entre l’administration et la CNEMEP. Cet accord a permis aux étudiants de reprendre leurs cours et leur formation clinique et a marqué la fin de près de onze mois de protestations, qui ont notamment inclus un boycott complet des cours et des examens.

Dans le même temps, l’institution a souligné l’importance des efforts pour parvenir à un règlement complet du différend et a exhorté toutes les parties concernées à poursuivre le dialogue pacifique dans un cadre de confiance et de bonne volonté, à même de garantir la qualité de la formation médicale, soutenir le système national de la santé et renforcer sa souveraineté.