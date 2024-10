Maroc : Une série épinglée à cause d’une actrice israélienne qui «soutient le génocide à Gaza»

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a tenu, mardi, un sit-in devant les locaux de 2M à Rabat. La coordination associative dénonce l’inclusion d’Eva Kadosh au casting de la série marocaine «Nass El Mellah», diffusée sur la chaîne. Sur ses réseaux sociaux, l’actrice de nationalité israélienne est l’auteure de nombreuses publications en faveur de la guerre menée par l’occupation israélienne contre le peuple palestinien sur la bande de Gaza, depuis le 7 octobre de 2023.

Les manifestants se sont interrogés sur ce choix de casting, tout en appelant au boycott. Par la même occasion, ils ont réaffirmé leur solidarité avec les peuples palestinien et libanais, tout en exigeant la fin des offensives israélienne qui ont coûté des dizaines de milliers de vies dans les deux pays.

Réalisée par Jamila Elbarji Benaissa, cette série de 15 épisodes est diffusées chaque jeudi, depuis le 28 septembre dernier. A travers les publications sur sa page, Eva Kadosh s’avère ne pas être une actrice de métier. Sur ses réseaux sociaux, elle partage plutôt des préparations culinaires, qu’elle présente comme étant israélienne. Entre temps, elle a retiré toutes ses publications soutenant la guerre dans la bande de Gaza.

Les événements de la série se déroulent au cœur du mellah de la médina d’Essaouira, où vivent des familles musulmanes et juives. Eva Kadosh incarne le personnage de Messaouda, une femme appréciée par les clients de son restaurant dans la ville et qui attend le retour de sa fille Jeanine, vivant au Canada, résolue à ne pas céder le domicile familial aux spéculateurs foncier. Toutes les deux, elles œuvreront à restaurer la maison en préservant son caractère authentique.

Une normalisation artistique et culturelle remise en question

Secrétaire général de l’Observatoire marocain contre la normalisation, Aziz Hennaoui a déclaré à Yabiladi que la concernée «mobilisée par les sionistes» avait été associée à la série, comme suite aux nombreux aspects de normalisation entre Israël et le Maroc, durant les quatre dernières années. et nous. «Avant même qu’Eva Kadosh n’apparaisse dans la série, nous la connaissions comme une partisane de l’armée sioniste et une femme de droite, qui soutient le chef d’état-major dans la guerre sioniste», a-t-il affirmé à notre rédaction.

Aziz Hennaoui rappelle notamment «les photos et vidéos» d’Eva Kadosh «avec le chef d’état-major israélien Aviv Kochavi, ou encore avec l’officier du Mossad Sam Benchetrit».

«[Eva Kadosh] se prétend marocaine résidente à Marrakech: c’est faux. Elle n’a reçu sa carte d’identité que vers le printemps 2022 de la part du soi-disant Bureau de liaison du Maroc à Tel-Aviv, dans le cadre de la marocanisation des colons terroristes en Palestine occupée.» Aziz Hennaoui, secrétaire général de l’Observatoire marocain contre la normalisation

Selon Hennaoui, la série cherche à «transmettre l’idée selon laquelle la composante sioniste est la composante juive au Maroc» et que le royaume aurait «une communauté marocaine en Israël composée de Marocains de confession juive». Pour lui, «la réalité est qu’il s’agit d’un rassemblement terroriste, qui a pratiqué des actes terroristes et des massacres depuis 76 ans».

Dans ses déclarations à Yabiladi, Aziz Hennaoui estime que «tout cela contredit la position officielle du Maroc, en phase avec la logique de présidence du Comité Al-Qods, ainsi que celle du peuple marocain solidaire avec la Palestine».