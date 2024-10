Sahara : A l’ONU, l’Iran réaffirme son appui au Polisario

L'Iran se fait de nouveau l'avocat du Polisario. Hier soir, à la 4e commission de l'ONU, la représentante de Téhéran est intervenue pour condamner «l'impérialisme mondial» et «réaffirmer la responsabilité des Nations unies envers le peuple du Sahara occidental et ses droits inaliénables, tels qu'énoncés dans les résolutions pertinentes de l'ONU».

La diplomate a appelé à «un engagement sérieux en faveur de négociations sous l'égide de l'ONU, de bonne foi et sans conditions préalables, conformément à la Charte des Nations Unies, pour assurer le succès du processus de négociation en cours et parvenir à une solution politique juste, durable, globale et acceptée par les deux parties».

La déclaration de l'Iran a été relayée par les médias du Polisario et de l'Algérie. Téhéran reconnaît la «RASD» depuis le début des années 1980. Le Maroc a rompu ses relations avec l'Iran le 1er mai 2018.

L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, mort le 19 mai 2024 dans le crash de l'hélicoptère présidentiel, avait exprimé en juin 2023 la disposition de son pays à ouvrir une nouvelle page avec le royaume.