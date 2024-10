Amérique du sud : L’Algérie veut concurrencer le Maroc au PARLATINO

La Chambre des députés en Algérie est désormais membre observateur du Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino). «Cette décision est intervenue à l’issue des délibérations (en septembre, ndlr) des 23 membres du Conseil d’administration de cette instance. Cette adhésion représente une démarche historique entreprise par l’Algérie en vue d’élargir sa coopération parlementaire à la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, d’autant plus que le Parlatino comprend 23 parlements composés de 4 500 parlementaires représentant 369 partis politiques des pays de la région», a indiqué hier la Chambre basse dans un communiqué repris par la presse algérienne.

Le Maroc bénéficie, depuis avril 2018, du statut de membre observateur permanent auprès du PARLATINO. La même année, les deux parties avaient signé un mémorandum d’entente, portant sur le renforcement des canaux de communication et de coopération sur les questions d’intérêt commun. La Chambre des conseillers avait inauguré, en avril 2022 au siège du PARLATINO, la Bibliothèque Roi Mohammed VI.

De son côté, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait reçu, en juin 2022 à Rabat, l’actuelle présidente du PARLATINO, la sénatrice argentine Mme Silvia del Rosario Giacoppo. Sur la question du Sahara occidental, elle avait appuyé une solution politique à ce problème. «Nous soutenons et défendons la position du Royaume du Maroc d’opter pour la résolution de ce conflit par la voie diplomatique et de respecter ce que l'ONU a établi pendant toutes ces années afin que les parties puissent parvenir à une solution, sans entrer dans un conflit militaire», avait-elle déclaré à la presse marocaine à l’issue de ses entretiens avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Parallèlement à ce statut de membre observateur de la Chambre des députés auprès du PARLATINO, la diplomatie algérienne s’active pour élargir le réseau de soutien au Polisario dans la région. En 2024, Alger a procédé à la création de nouvelles associations de défense des positions du Front au Mexique, en Argentine et au Brésil.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune n’a pas caché, samedi 5 octobre, dans une interview accordée à des médias locaux, sa déception face à la tournure prise en Amérique latine, mais sans donner plus de détails.